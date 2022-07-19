Учительница из британии собрала впечатляющую коллекцию причудливой обуви

Кари Уолберт, учительница из Великобритании, уверена, что жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную обувь.

Свой девиз 44-летняя женщина воплощает в жизнь, ведь ей удалось собрать впечатляющую коллекцию обуви, которую уж точно не назовёшь обычной.

Сама Кари называет это одержимостью, которая особенно пышно расцвела в 2012 году — именно тогда ей посчастливилось купить ботинки с золотыми каблуками в виде рогов единорога.

После этого странные туфли стали покупаться уже в куда больших количествах.

В данный момент у женщины имеется коллекция из более чем 500 пар уникальной дизайнерской обуви, на которую потрачено более 30000 фунтов.

Кари нравится, что её частенько останавливают на улице, интересуясь, где она приобрела ту или иную красоту. Кроме того, у женщины даже появилось прозвище, которое ей очень по душе — «учительница с обувью».

Впрочем, модница призналась, что стремится поумерить свою страсть, поскольку в том, что касается покупки обуви, самоконтролем она похвастаться не может.

Несмотря на то, что под туфли выделено в доме отдельное помещение, складирование и хранение многочисленных коробок уже вызывает трудности.