Бегемот пустился в погоню за лодкой с туристами в Замбии

Порой знакомство с дикой природой доставляет вовсе не радость, и в этом убедились туристы, решившие полюбоваться на животных в Замбии.

Люди отправились в тур по реке, но стали участниками пугающего происшествия, ведь в какой-то момент за лодкой погнался бегемот, причём явно не с добрыми намерениями.

С одной стороны, кадры, показывающие нам эту погоню, получились более чем впечатляющими.

С другой стороны, интересно любоваться подобным зрелищем со стороны, но уж никак не быть участником такой сцены и причиной гнева бегемота.

К счастью, гид, управлявший лодкой, прекрасно знал своё дело, а потому ему удалось удерживать безопасную дистанцию, и разозлённое животное в конце концов утомилось и отстало.