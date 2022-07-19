Бегемот пустился в погоню за лодкой с туристами в Замбии
Порой знакомство с дикой природой доставляет вовсе не радость, и в этом убедились туристы, решившие полюбоваться на животных в Замбии.
Люди отправились в тур по реке, но стали участниками пугающего происшествия, ведь в какой-то момент за лодкой погнался бегемот, причём явно не с добрыми намерениями.
С одной стороны, кадры, показывающие нам эту погоню, получились более чем впечатляющими.
С другой стороны, интересно любоваться подобным зрелищем со стороны, но уж никак не быть участником такой сцены и причиной гнева бегемота.
К счастью, гид, управлявший лодкой, прекрасно знал своё дело, а потому ему удалось удерживать безопасную дистанцию, и разозлённое животное в конце концов утомилось и отстало.
Опубликовано: Игнат Ветров
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