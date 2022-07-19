Пугачёва не владеет замком в деревне Грязь
Алла Пугачева не является хозяйкой всем известного замка в подмосковной деревне Грязь. Стоимость элитной недвижимости - 1 000 000 000 российских рублей.
Оказывается, Алла Борисовна Пугачева не является хозяйкой замка в деревне Грязь, который стоит 1 000 000 000 российских рублей. Более того, Примадонна не владеет даже частью элитного строения.
По документации, особняк знаменитости и её мужа, артиста Максима Галкина, охватывает территорию 16 земельных участков. Площадь самого маленького из которых - 102 кв. м.
На бумаге замок звездной четы - 3 отдельных постройки. Здесь и дворец в 6 этажей, и банный комплекс с бассейном и небольшое помещение, используемое как подсобка или для охраны.
Владельцем всех строений на огромном участке является только Максим Галкин.
Пугачева и Галкин покинули территорию России в начале марта текущего года, а сегодня пребывают в Юрмале, где активно общаются с прибалтийской певицей Лаймой Вайкуле, которую хорошо знают в России.
Об этом сообщает журналистка и блогер Алена Жигалова:
А каждые выходные ее навещает Алла Пугачева с Максимом Галкин, дом которых находится буквально в нескольких километрах от жилища самой Вайкуле. В общем, все у нее хорошо, не верьте слухам ни о каком раке.
Говорят, что у Вайкуле есть финансовые проблемы и трудности из-за невозможности проводить свой фестиваль. Но артистку часто видят в Юрмале в ресторане "36-я линия" в компании её мужа.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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