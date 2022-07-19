Полицейские из Новой Зеландии задержали нарушителей с контрабандной жареной курицей
Сотрудники полиции, дежурившие на въезде в Окленд (Новая Зеландия), по понятным причинам сразу обратили внимание на эту машину.
Транспортное средство внезапно резко развернулось и поехало в обратном направлении, что дало офицерам основание предположить — люди в машине почему-то не жаждут общаться с полицией.
После непродолжительной погони машину остановили и обыскали. Внутри удивлённые представители власти обнаружили внушительный запас фаст-фуда из ресторана «KFC».
В этом не было бы ничего зазорного, если бы в Окленде в данный момент не действовал строгий карантин, запрещающий покидать дома без веской причины.
Кроме того, заведения, где можно купить еду на вынос, были вынуждены временно закрыться.
Также в автомобиле найдены 100000 новозеландских долларов наличными, так что по этому поводу к водителю и пассажиру также возникли вопросы.
Помимо прочего, предстоит выяснить, предназначалась ли контрабандная жареная курица для самих нарушителей, или же они намеревались продать её страждущим горожанам, соскучившимся по фаст-фуду.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России
Власти нескольких городов Англии бьют тревогу по поводу молодёжи, увлёкшейся «бобовой» модой
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска
Американский подполковник обвинил западных генералов во лжи о положении дел ВСУ в Донбассе
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции