Полицейские из Новой Зеландии задержали нарушителей с контрабандной жареной курицей

Сотрудники полиции, дежурившие на въезде в Окленд (Новая Зеландия), по понятным причинам сразу обратили внимание на эту машину.

Транспортное средство внезапно резко развернулось и поехало в обратном направлении, что дало офицерам основание предположить — люди в машине почему-то не жаждут общаться с полицией.

После непродолжительной погони машину остановили и обыскали. Внутри удивлённые представители власти обнаружили внушительный запас фаст-фуда из ресторана «KFC».

В этом не было бы ничего зазорного, если бы в Окленде в данный момент не действовал строгий карантин, запрещающий покидать дома без веской причины.

Кроме того, заведения, где можно купить еду на вынос, были вынуждены временно закрыться.

Также в автомобиле найдены 100000 новозеландских долларов наличными, так что по этому поводу к водителю и пассажиру также возникли вопросы.

Помимо прочего, предстоит выяснить, предназначалась ли контрабандная жареная курица для самих нарушителей, или же они намеревались продать её страждущим горожанам, соскучившимся по фаст-фуду.