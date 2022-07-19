На могиле Шатунова усилен пост охраны

На Троекуровском кладбище в Москве у могилы экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова усилен пост охраны.

На Троекуровском кладбище в российской столице у места захоронения исполнителя Юрия Шатунова усилили пост охраны.

Такая необходимость вызвана бесконечным потоком людей, желающих посетить могилу любимого артиста.

Ранее поступила информация, что панихида на 40-й день после кончины знаменитости будет открытой для поклонников творчества Шатунова. Мероприятие будет проходить на месте захоронения певца 1 августа в 10:00.

Экс-директор Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил, что панихиду организуют фанаты звезды отечественной сцены.

Ранее поступила информация о том, по какой причине Шатунов не вернулся в ставший культовым музыкальный коллектив "Ласковый май" .

Я создаю свою базу. Я не хочу возвращаться в прошлое. Невозможно туда попасть. Мы вышли оттуда. У нас дорога только вперед.

Своим решением по поводу Юрий Шатунов делился незадолго до своей смерти.

Напомним, что охранник Троекуровского кладбища жаловался на поведение некоторых почитателей творчества покойного исполнителя. Часть людей позволяла себе ложится на венки на могиле певца, чтобы сделать селфи.

Были и такие, кто напевал песни усопшего кумира, включив их на телефоне, не отходя от места захоронения исполнителя.