Вечные зубы: что с ними происходит после смерти

Зубы являются практически самой прочной тканью в теле человека. На протяжении всей жизни мы ухаживаем за ними, тратим кучу средств на их восстановление. А что происходит с зубами после смерти?

В жизни наши зубы довольно требовательны к уходу и содержанию, которых они требуют от нас. Это обслуживание происходит ежедневно, на протяжении всей жизни и без передышки: мы обречены на тиранию стоматологии, господство зубной щетки и мучительный ритуал использования зубной нити.

По данным Австралийской телерадиовещательной корпорации, в то время как остальная часть вашего тела разлагается, ваши зубы остаются здоровыми и целыми. На самом деле, они становятся сильнее.

Скелет проживет сотни лет (в зависимости от почвы) — в конечном итоге он разлагается до сморщенной массы исчезающих костей, но когда остальная часть вас превращается в пыль, ваши зубы остаются нетронутыми.

Это что, шутка? К сожалению, нет. Ваш скелет действительно может рассыпаться в прах, но ваши зубы абсолютно здоровы сами по себе.

По какой-то эволюционной причине зубы просто не сделаны из биоразлагаемой кости. Как и остальные части нашего скелета, зубы сделаны из кости. Лазар объясняет, что наши зубы не подвергаются биологическому разложению, и бактерии, которые в конечном итоге привели бы к гниению негигиеничного набора зубов, не выживают без своего хозяина-человека.