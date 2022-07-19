Ракетный эсминец ВМС США USS Arleigh Burke прибыл в Финляндию

Представители дипмиссии США в Финляндии сообщили о прибытии в морской порт Хельсинки американского ракетного эсминца.

Во вторник, 19 июля 2022 года, пресс-служба посольства Соединённых Штатов в Финляндии сообщила о прибытии эскадренного миноносца военно-морских сил США USS Arleigh Burke в порт Хельсинки.

Американские дипломаты отметили, что это не первый визит военного корабля ВМС США в Финляндию, но очень важное посещение для процесса ратификации вступления скандинавской страны в блок НАТО.