Качественная водка: как проверить хорошая она или нет

Как купить хорошую водку и не нарваться на подделку? Рассмотрим альтернативные способы проверки водки в домашних условиях

Сейчас так и пестрят новости о подделке тех или иных продуктов. Водка не является исключением. Последствия отравления некачественным алкоголем очень серьезны, вплоть до летального исхода. Тем, кто любит пить качественный алкоголь и следит за своим здоровьем будет полезно знать как определить оригинальную водку от поддельной.

Как только берется бутылка водки, уже визуально можно определить оригинальность продукта. Этикетка должна быть промаркированной, написи должны быть четкие, никаких подтеков, также нужно проследить за голографическими знаками.

Стоимость в магазинах будет примерно схожая с другими, но никак не ниже других марок. Не стоит покупаться на дешевые цены. Иначе риск поддаться на подделку возрастает в разы. Никто не будет продавать качественный товар за низкую стоимость.

Обязательно при покупке встряхните бутылку и посмотрите количество и размер пузырьков. Если водка качественная, то на водной глади появятся маленькие пузырьки.

Также можно проверить спиртовую жидкость на следующие показатели:

1. Запах. У водки исключительно спиртовой запах без всяких ароматических примесей.

2. Вес. Жидкость ценная, а потому ее наливают точно. Качественный литр водки будет весить 953 г.

3. Поджог. Да, да вы все верно прочитали. Качественная водка горит синим пламенем. Если там содержатся другие спирты, то либо гореть не будет, либо вспыхнет как бензин.