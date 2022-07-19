Любовница Домогарова ушла от актёра после 10 лет отношений
На протяжении 10 лет известный российский актёр Александр Домогаров встречался с танцовщицей Татьяной Степановой. Накануне 59-летия артиста пара рассталась по инициативе любовницы.
Российский актер Александр Домогаров расстался с танцовщицей Татьяной Степановой.
Александр Юрьевич Домогаров - советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, эстрадный певец, исполнитель авторской песни, русского рока и русского шансона.
Народный артист РФ. Кавалер ордена Дружбы
Татьяна Степанова - российская танцовщица, детский преподаватель хореографии. Участвовала в популярных мюзиклах и опереттах.
Широкой публике известна благодаря роману с актером Александром Домогаровым.
Разрыв произошёл накануне 59-летия артиста.
Причиной расставания стали измены актера и его нежелание жениться на возлюбленной. Степанова в настоящее время строит отношения с другим мужчиной.
Об этом поведала одна из знакомых пары Елена Петрова.
Причиной послужило то, что Александр оказался не готов к семье, официальному браку, желанию ремонтировать вместе дом. А все свободное время тратит на отдых с новыми пассиями.
Домогаров и Степанова состояли в отношениях на протяжении 10 лет. Известно, что актер в настоящее время заботиться о своей экс-супруге Ирине, которая страдает от онкологического заболевания.
Заметим, что Александр Юрьевич встречался со многими известными женщинами в России. Актёр был женат на актрисе Наталье Громушкиной, строил отношения со своей коллегой Мариной Александровой, певицей Ларисой Черниковой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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