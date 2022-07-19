Власти Англии утверждают, что охотники за привидениями наносят больше проблем, чем сами призраки которых они ищут

Местные власти практически постоянно пребывают в немалом волнении, но причина этого — вовсе не загробные духи, а охотники за привидениями.

Именно так: люди, приезжающие исследовать Плакли, куда более несносны, чем сами призраки.

А всё потому, что любители паранормального обильно мусорят на территории общины и в лесистой местности, а иногда просто оставляют после себя ненужное туристическое оборудование, включая старые палатки.

Можно было бы, конечно, предположить, что это связано с тем, что люди повстречались с духами и покинули деревню в большом страхе и сильной спешке, но полиция склонна считать, что дело в самом обычном свинстве.

Как бы то ни было, но сейчас местные власти особенно нервничают.

Приближается Хэллоуин, и это значит, что Плакли в очередной раз наводнится толпами туристов, которые если и не получат острые ощущения, то уж точно намусорят.