Власти Англии утверждают, что охотники за привидениями наносят больше проблем, чем сами призраки которых они ищут
Община Плакли (Англия) давно уже известна тем, что там якобы обитает немало привидений.
Некоторые вообще склонны считать, что эта деревня населена рекордным количеством призраков, и такой паранормальной активности больше нет ни в одном из популярных «проклятых» мест в стране.
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Местные власти практически постоянно пребывают в немалом волнении, но причина этого — вовсе не загробные духи, а охотники за привидениями.
Именно так: люди, приезжающие исследовать Плакли, куда более несносны, чем сами призраки.
А всё потому, что любители паранормального обильно мусорят на территории общины и в лесистой местности, а иногда просто оставляют после себя ненужное туристическое оборудование, включая старые палатки.
Можно было бы, конечно, предположить, что это связано с тем, что люди повстречались с духами и покинули деревню в большом страхе и сильной спешке, но полиция склонна считать, что дело в самом обычном свинстве.
Как бы то ни было, но сейчас местные власти особенно нервничают.
Приближается Хэллоуин, и это значит, что Плакли в очередной раз наводнится толпами туристов, которые если и не получат острые ощущения, то уж точно намусорят.
Опубликовано: Антон Райт
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