Для Сони Гупты крушение её 17-летнего брака и последующий развод стали поводом для шумной вечеринки

Разведённая дама вовсе не расстроилась, а закатила яркую вечеринку. По этому поводу Соня закатила вечеринку, пригласив около сотни друзей и родственников.

Наоборот — 45-летняя женщина безмерно счастлива, что кончились мучения, длившиеся столько времени, а равно как и остался в прошлом тяжкий бракоразводный процесс с тремя судебными слушаниями.

По этому поводу Соня закатила вечеринку, пригласив около сотни друзей и родственников.

Условия для всех приглашённых были просты — одеться как можно более ярко, ведь бывшая супруга и сама решила быть на празднике яркой и громкой, то есть делать всё то, что не одобрялось экс-супругом в её замужние годы.

Опубликовано: Игнат Ветров

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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