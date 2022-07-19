Для Сони Гупты крушение её 17-летнего брака и последующий развод стали поводом для шумной вечеринки

Разведённая дама вовсе не расстроилась, а закатила яркую вечеринку. По этому поводу Соня закатила вечеринку, пригласив около сотни друзей и родственников.

Наоборот — 45-летняя женщина безмерно счастлива, что кончились мучения, длившиеся столько времени, а равно как и остался в прошлом тяжкий бракоразводный процесс с тремя судебными слушаниями.

По этому поводу Соня закатила вечеринку, пригласив около сотни друзей и родственников.

Условия для всех приглашённых были просты — одеться как можно более ярко, ведь бывшая супруга и сама решила быть на празднике яркой и громкой, то есть делать всё то, что не одобрялось экс-супругом в её замужние годы.