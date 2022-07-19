Мальчик, наглотавшийся магнитов, чуть не умер
Мама 9-летнего Джека Мейсона сильно перепугалась, когда у сына началась рвота, а сам он начал жаловаться на боли в животе
По дороге в больницу жительница Шотландии заодно устроила мальчику допрос, в ходе которого выяснила, что он проглотил несколько маленьких круглых магнитов.
Эти предметы слиплись вместе и привели к закупорке, так что врачам пришлось делать экстренную операцию юному пациенту, который без такого вмешательства имел все шансы умереть.
Но особенно докторов встревожила причина «поедания» магнитов.
Оказывается, Джек посмотрел в соцсетях несколько видеороликов, в которых показывается, как такие магнитики крепятся к языку и имитируют пирсинг.
Мода эта небезопасна, так что медики призывают всех родителей как можно скорее изъять у отпрысков подобные игрушки.
Опубликовано: Антон Райт
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