Мальчик, наглотавшийся магнитов, чуть не умер

Мама 9-летнего Джека Мейсона сильно перепугалась, когда у сына началась рвота, а сам он начал жаловаться на боли в животе

По дороге в больницу жительница Шотландии заодно устроила мальчику допрос, в ходе которого выяснила, что он проглотил несколько маленьких круглых магнитов.

Эти предметы слиплись вместе и привели к закупорке, так что врачам пришлось делать экстренную операцию юному пациенту, который без такого вмешательства имел все шансы умереть.

Но особенно докторов встревожила причина «поедания» магнитов.

Оказывается, Джек посмотрел в соцсетях несколько видеороликов, в которых показывается, как такие магнитики крепятся к языку и имитируют пирсинг.

Мода эта небезопасна, так что медики призывают всех родителей как можно скорее изъять у отпрысков подобные игрушки.