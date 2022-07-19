Резников заявил о готовности тестировать оружие западных партнёров на Украине

Украинский министр обороны Алексей Резников предложил странам Запада проводить испытания нового оружия в боевых действиях на Украине.

19 июля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников во время своей речи в «Атлантическом совете» пригласил западных производителей оружия использовать Украину в качестве военного полигона.

Резников утверждает, что украинская сторона заинтересована в тестировании современного вооружения в условиях боевых действий против Российской Федерации на территории Украины и считает, что такое решение будет выгодно и странам Запада, которые получат новую информацию о боеспособности разрабатываемого оружия.