Китай пригрозил решительными силовыми, если спикер Палаты представителей США посетит Тайвань

Издание Financial Times сообщило, что спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси в августе планирует посетить Тайвань. Это вызвало резкую негативную реакцию у Китая.

По информации издания, Пелоси вместе с официальной делегацией посетит не только Тайвань, но и Японию, Индонезию, Малайзию, Сингапур и побывает в штаб-квартире Индо-Тихоокеанского командования США на Гавайях.

В Министерстве иностранных дел Тайваня заявили, что не получали информации ни о каком визите.

Заместитель руководителя аппарата Пелоси Дрю Хэммилл сказал, что не готов подтвердить или опровергнуть маршрут международной поездки из-за протоколов безопасности.

Выступая в Пекине, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что любой визит Пелоси серьезно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая.

Он сказал, что если американская сторона будет придерживать такого курса, Китай предпримет решительные меры, в том числе силовые, для защиты национального суверенитета и национальной целостности.

Он также подчеркнул, что Соединенные штаты будут нести всю ответственность за последствия этой ситуации.

Китай считает демократически управляемый остров Тайвань своей территорией. Вместе с тем администрация Байдена не раз заявляла о поддержке острова.