Эрдоган оценил позицию Путина по вопросу вывоза украинского зерна

Президент Турции Тайип Эрдоган оценил конструктивную позицию России на переговорах по вывозу зерна из Украины.

Во вторник, 19 июля 2022 года, проходят очередные стамбульские переговоры по вопросу украинского зерна. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей уверенности в успешности переговоров по экспорту зерновых культур из Украины.

Помимо прочего Эрдоган отметил, что российская сторона на переговорах заняла положительную и конструктивную позицию, что способствует скорейшему разрешению продовольственной проблемы в мире.