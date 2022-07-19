Эрдоган оценил позицию Путина по вопросу вывоза украинского зерна
Президент Турции Тайип Эрдоган оценил конструктивную позицию России на переговорах по вывозу зерна из Украины.
Во вторник, 19 июля 2022 года, проходят очередные стамбульские переговоры по вопросу украинского зерна. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей уверенности в успешности переговоров по экспорту зерновых культур из Украины.
Помимо прочего Эрдоган отметил, что российская сторона на переговорах заняла положительную и конструктивную позицию, что способствует скорейшему разрешению продовольственной проблемы в мире.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков
Для Сони Гупты крушение её 17-летнего брака и последующий развод стали поводом для шумной вечеринки
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Власти Англии утверждают, что охотники за привидениями наносят больше проблем, чем сами призраки которых они ищут
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска