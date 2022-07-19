Эндокринолог объяснил, как малина помогает снижению веса
Для похудения используются мочегонные свойства ягоды. Кроме того, в малине много витаминов и антиоксидантов.
Врач Антон Поляков, диетолог и эндокринолог, рассказал: малина уменьшает воспалительные процессы в организме, в ней много ацетилсалициловой кислоты, которая снимает жар при простудах.
Термическая обработка ягоды лишает ее полезных свойств.
Есть и обратная сторона медали: вредно есть слишком много малины. Это может привести к повышению уровня фруктозы в организме и, соответственно, к нарушению функций печени.
Такая нагрузка на печень может дать обратный эффект - противоположный похудению.
Эндокринолог пояснил, ягоду нельзя есть лицам, с диагнозами "острый гастрит", "язвенная болезнь", "подагра", а также аллергикам.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
Доктор Фаучи говорит, что обезьянья оспа может распространяться значительно шире и призывает отнестись к ней серьезно
Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи заявил, что человечество пока не знает масштаба и потенциала обезьяньей оспы.Подробнее...
-
Европа уже почувствовала на себе изменения климата, ситуация критическая
По прогнозам метеорологов, на этой неделе жара побьет температурные рекорды в Великобритании, Германии и Франции. За последнее время из-за жаркой погоды в Испании и Португалии погибло более 1000 человек.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков
Sky News: окрестности Лондона охвачены пожарами из-за аномальной жары
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Эндокринолог объяснил, как малина помогает снижению веса
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска