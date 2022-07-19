Эндокринолог объяснил, как малина помогает снижению веса

Для похудения используются мочегонные свойства ягоды. Кроме того, в малине много витаминов и антиоксидантов.

Врач Антон Поляков, диетолог и эндокринолог, рассказал: малина уменьшает воспалительные процессы в организме, в ней много ацетилсалициловой кислоты, которая снимает жар при простудах.

Термическая обработка ягоды лишает ее полезных свойств.

Есть и обратная сторона медали: вредно есть слишком много малины. Это может привести к повышению уровня фруктозы в организме и, соответственно, к нарушению функций печени.

Такая нагрузка на печень может дать обратный эффект - противоположный похудению.

Эндокринолог пояснил, ягоду нельзя есть лицам, с диагнозами "острый гастрит", "язвенная болезнь", "подагра", а также аллергикам.