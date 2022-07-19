Sky News: окрестности Лондона охвачены пожарами из-за аномальной жары

В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд, что привело к увеличению случаев возникновения пожаров.

Во вторник, 19 июля 2022 года, в Соединённом Королевстве впервые в истории объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары. Сообщается, что температура в Лондоне превышает сорок градусов по Цельсию.

Британский телеканал Sky News сообщил, что в настоящее время пожарные ликвидируют как минимум десять очагов возгорания в окрестностях столицы Великобритании, которые были вызваны небывалой жарой.

Примечательно, что глава Лондона Садик Хан в своём аккаунте Twitter сообщил, что пожарная служба столицы Соединённого Королевства Великобритании находится под чрезмерной нагрузкой.