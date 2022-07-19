На Колыме в Магадане установили памятную стеллу в честь чекистов
Монумент возвышается на внутренней территори административного здания регионального управления ФСБ. Идея принадлежит совету офицерского собрания и Совету ветеранов.
Установка памятника приурочена к 75-летию УФСБ России по Магаданской области, событие будет отмечаться в марте 2023 года.
Сергей Носов, губернатор Магадана:
"Это стела с бронзовым барельефом. На нем изображены сотрудники органов безопасности разных поколений. У подножия стелы – карта Магаданской области, где отмечены населённые пункты региона, в которых в различные периоды располагались районные подразделения УМГБ-УКГБ-УФСБ"
При Сталине массовые политические репрессии в 1920-1950 годах не были редкостью, от них пострадали миллионы людей.
Согласно документальным данным, в 1937-38 годах по политическим причинам осудили 1 344 923 человека, среди них 681 692 приговорили к смерти.
По словам В. А. Крючкова, председателя КГБ СССР, статистика политических репрессий в период с 1930 по 1953 годы такова: 3 778 234 осужденных, из которых 786 098 приговорили к расстрелу.
Колыма - место расположения Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря, который являлся элементом системы исправительно-трудовых лагерей ОГПУ-НКВД-МВД СССР.
В 1951 году максимальное число заключенных в этом лагере составило свыше 170 000 человек.
Опубликовано: Храмова Оксана
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