В США медведь гризли дважды напал на одну и ту же женщину
В американском штате Монтана медведь гризли смертельно ранил 65-летнюю Лию Дэвис Локан из Калифорнии. Животное научилось находить человеческую пищу.
Трагедия случилась в небольшом городе Овандо на берегу реки Блэкфут. Вокруг находятся леса, где живет около 1000 гризли.
Лия Дэвис Локан, медсестра на пенсии, вместе с парой из Техаса разбили палатки за музеем. В какой-то момент к ним подошел медведь гризли, но его удалось отпугнуть.
Локан предложили переночевать в отеле, где остановились ее сестра и их подруга. Женщины участвовали в велопробеге Great Divide Mountain Bike.
После инцидента женщина убрала из палатки большую часть еды. Но внутри остались ее туалетные принадлежности в мешках, где раньше была черника. Они все еще пахли ягодами.
Около 4 часов утра супруги из Техаса проснулись от крика. Оказалось, что на Локан снова напал медведь. Мужчина попытался отогнать животное с помощью перцового спрея.
Но животное сломало женщине шею и повредил позвоночник, от чего она сразу умерла. Рядом с палаткой нашли пустой баллончик от спрея против медведей.
Ученые считают, что гризли научились находить человеческую пищу. Обычно они не проявляют хищнического поведения, но в данном случае животное могло напугать какое-то движение проснувшейся женщины.
Опубликовано: Светлана Репина
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