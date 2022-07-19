В США медведь гризли дважды напал на одну и ту же женщину

В американском штате Монтана медведь гризли смертельно ранил 65-летнюю Лию Дэвис Локан из Калифорнии. Животное научилось находить человеческую пищу.

Трагедия случилась в небольшом городе Овандо на берегу реки Блэкфут. Вокруг находятся леса, где живет около 1000 гризли.

Лия Дэвис Локан, медсестра на пенсии, вместе с парой из Техаса разбили палатки за музеем. В какой-то момент к ним подошел медведь гризли, но его удалось отпугнуть.

Локан предложили переночевать в отеле, где остановились ее сестра и их подруга. Женщины участвовали в велопробеге Great Divide Mountain Bike.

После инцидента женщина убрала из палатки большую часть еды. Но внутри остались ее туалетные принадлежности в мешках, где раньше была черника. Они все еще пахли ягодами.

Около 4 часов утра супруги из Техаса проснулись от крика. Оказалось, что на Локан снова напал медведь. Мужчина попытался отогнать животное с помощью перцового спрея.

Но животное сломало женщине шею и повредил позвоночник, от чего она сразу умерла. Рядом с палаткой нашли пустой баллончик от спрея против медведей.

Ученые считают, что гризли научились находить человеческую пищу. Обычно они не проявляют хищнического поведения, но в данном случае животное могло напугать какое-то движение проснувшейся женщины.