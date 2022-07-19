Европа уже почувствовала на себе изменения климата, ситуация критическая

По прогнозам метеорологов, на этой неделе жара побьет температурные рекорды в Великобритании, Германии и Франции. За последнее время из-за жаркой погоды в Испании и Португалии погибло более 1000 человек.

Врачи предупреждают, что нынешняя жара смертельно опасна в местах, где нет кондиционирования воздуха. Метеобюро Великобритании впервые в истории объявило самый высокий уровень опасности.

Ожидается, что жаркая погода сохранится еще несколько недель. Это приведет к повышению уровня смертности.

Ученые объясняют сильную жару изменениями климата. На фоне такой погоды вспыхнули масштабные лесные пожары.

Французский чиновник Винсент Феррье сообщил журналистам, что ситуация критическая. В Испании и Португалии тысячи людей вынуждены покинуть свои дома из-за участившихся лесных пожаров.

Фактически Европа уже превысила установленный МГЭИК порог катастрофического изменения климата в 1,5°C. В регионе потеплело на 2,2°C с начала промышленной революции.

Исследование Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), опубликованное в прошлом году, показало, что Европа нагревается быстрее, чем многие другие части земного шара, из-за колебаний струйного течения, вызванных повышением температуры.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что концентрация парниковых газов находится на рекордном уровне, поэтому экстремальные погодные и климатические бедствия становятся все более частыми и интенсивными.