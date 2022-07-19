Китай категорически опровергает сообщения о том, что Си Цзиньпин пригласил в Пекин европейских лидеров
В Китае категорически опровергли информацию о том, что европейские лидеры приглашены в Пекин на встречу с Си Цзиньпином.
Ранее в South China Morning Post появилась статья о том, что такая встреча может пройти в ноябре нынешнего года. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал, что это фейковые новости.
Если бы встреча состоялась в это время, после крупного съезда Коммунистической партии Китая, она совпала бы с саммитом Большой двадцатки.
Прием европейских лидеров ознаменовал бы возвращение Си к личной дипломатии с Западом, который не покидал свою страну с начала пандемии в январе 2020 года из-за национальной стратегии абсолютной нетерпимости к вирусам.
Иностранных высокопоставленных лиц, посещающих Китай во время пандемии, обычно принимали за пределами Пекина.
Вместе с тем Си Цзиньпин принимал участие во встречах с лидерами ЕС по видеосвязи.
Когда-то Китай считал Европу важным противовесом власти США, но отношения испортились после того, как ЕС наложил санкции на китайских чиновников из-за обвинений в нарушении прав человека в Синьцзяне.
В ответ Пекин ввел санкции против европейских законодателей, ученых и других лиц, что вынудило блок заморозить инвестиционную сделку.
Опубликовано: Светлана Репина
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