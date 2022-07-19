Валентин Юдашкин: как дизайнер справляется с болезнью

Уже не для кого не секрет, что великий российский дизайнер Валентин Юдашкин болен раком почек. Про него сейчас мало что известно и он практически не появляется на публике. Как справляется знаменитость со своим недугом?

На сегодняшний день сложно узнать дизайнера таким. Уже больше пяти лет как Валентину поставили диагноз - рак почек. Однако вне зависимости от недуга кутюрье не падает духом и старается быть позитивным и активным. Это показало последнее мероприятие, где он находился со своей женой Мариной.

Надо отметить, что это одна из самых крепких пар. Их союзу уже более 33 лет. Вот и сейчас в денб годовщины, Марина поздравила мужа в социальных сетях трогательным постом, которое подписала:

«Валечка! Пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз 33 уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя мой дорогой!» — написала супруга кутюрье в микроблоге в Instagram.

Напомним, что в 2016 году жизнь Валентина навсегда изменилась, когда врачи нашли страшную болезнь. Впервые о недуге узнали из передачи Андрея Малахова. Рак смогли победить, т.к. он был выявлен вовремя.

Юдашкин до сих пор радует публику своими творениями, хотя уже намного реже. Дизайнер не смог появиться на закрытии своего показа в Париже из-за серьезного недуга.

И вроде бы все наладилось, но спустя два года болезнь продолжает давать свои плоды, что и отразилось на внешнем виде модельера.