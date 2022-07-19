В Колумбии пойман кокаиновый катер: изъяли наркотиков на 13 миллионов долларов

Колумбия - страна где изготавливают наркотики. Там сосредоточен самый крупный наркотрафик в мире. Сегодня несколько часов назад захватили быстроходный катер с кокаинов на 13 миллионов долларов.

Быстроходный катер, перевозивший более 800 фунтов кокаина на удивительную сумму в 13 миллионов долларов, был захвачен перехватчиками ВМС в Карибском море.

Скоростное судно с экипажем из четырех подозреваемых было остановлено у берегов Барранкильи, Колумбия. Экипаж военно-морского флота заметил, как сумки сбрасывали со скоростного катера, когда они приближались.

Им удалось изъять 16 мешков, в которых было обнаружено более 400 упаковок меньшего размера.

Позже тесты подтвердили, что в упаковках содержалось 386,4 килограмма (852 фунта) гидрохлорида кокаина (порошкообразный кокаин).

Четверо мужчин – трое граждан Ямайки и один венесуэлец – были арестованы.

Стоимость изъятого на черном рынке товара оценивалась более чем в 13 миллионов долларов.

“Результат был получен после того, как подразделения ВМС Колумбии при поддержке самолета ВВС Колумбии выследили подозрительное судно, которое двигалось через колумбийские карибские воды, по-видимому, перевозя наркотические вещества.

Членам экипажа Военно-морских сил Колумбии удалось извлечь 16 мешков, внутри которых было обнаружено 407 прямоугольных упаковок, которые были подвергнуты Утвержденным Корпусом технических расследований Предварительным тестам на идентификацию, показавшим положительный результат на 386,4 килограмма гидрохлорида кокаина.

Захваченный персонал, среди которого были три гражданина Ямайки и один гражданин Венесуэлы, а также изъятые материалы были предоставлены компетентным органам.

Считается, что Колумбия является крупнейшим производителем кокаина в мире, на долю которой приходится две трети общемировой площади культивирования кокаинового куста и производства кокаина.