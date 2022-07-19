Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль правительства Сирии

Владимир Путин уверен, что необходимо установить контроль правительства Сирии в Заевфратье дипломатическим путём.

Во вторник, 19 июля 2022 года, в Тегеране состоялась трёхсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана, где обсуждались международные проблемы, в особенности сирийский вопрос.

После окончания переговоров президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что конфликт в Сирии должен быть решён дипломатически, а также подчеркнул, что считает необходимым вернуть под контроль законной сирийской власти Заевфратье, где в настоящее время пытаются установить своё военное присутствие некоторые иностранные государства.