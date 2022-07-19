Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль правительства Сирии
Владимир Путин уверен, что необходимо установить контроль правительства Сирии в Заевфратье дипломатическим путём.
Во вторник, 19 июля 2022 года, в Тегеране состоялась трёхсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана, где обсуждались международные проблемы, в особенности сирийский вопрос.
После окончания переговоров президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что конфликт в Сирии должен быть решён дипломатически, а также подчеркнул, что считает необходимым вернуть под контроль законной сирийской власти Заевфратье, где в настоящее время пытаются установить своё военное присутствие некоторые иностранные государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Огородники рассказали, чем подкормить клубнику после сбора урожая
Как правильно подкармливать клубнику и когда это делать? Этими вопросами садоводы задаются из года в год, пробуя новые составы и удобрения. Особенно важной считается подкормка садовой земляники в период после сбора урожая.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков
Дачники рассказали, из-за чего на яблоне могут опадать завязи
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Япония купила самую дорогую партию газа в истории из-за нехватки энергии
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска