Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль правительства Сирии

Владимир Путин уверен, что необходимо установить контроль правительства Сирии в Заевфратье дипломатическим путём.

Во вторник, 19 июля 2022 года, в Тегеране состоялась трёхсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана, где обсуждались международные проблемы, в особенности сирийский вопрос.

После окончания переговоров президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что конфликт в Сирии должен быть решён дипломатически, а также подчеркнул, что считает необходимым вернуть под контроль законной сирийской власти Заевфратье, где в настоящее время пытаются установить своё военное присутствие некоторые иностранные государства.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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