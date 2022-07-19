Военные исследования: как издевались над пленными

Война всегда ассоциируется болью и кровью. Страшно представить, насколько кровожадными и беспощадными были агрессоры по отношению к своим жертвам. Какие испытания проводили над пленными?

Первая мировая война ничем не уступала по жестокости второй. Именно в это время яро проводились опыты с применением отравляющих веществ на поле боя. Так можно было обезвредить врага и сохранить своих же солдат.

Чем же все-таки травили людей?

12 июля 1917 года Германия впервые выпустила на поле боя жидкий газ, который вредил слизистым оболочкам и кожному покрову. Когда цвета горчицы газ, касался кожи, в тех местах появлялись нарывы. Этот травящий газ названный ипритом, т.к. именно там его изначально создали.

Вообще одноименная территория так и была подвержена газовым атакам еще с самого начала военных действий.

Впервые запустив газ было ликвидировано 2500 тысячи солдат и пленных. Данные снаряды были хороши тем, что летели бесшумно, взрывались быстро, реакция молниеносная, т.к. распыляемый газ содержал хлор, который основной удар делал по глазам, коже, легким и ЖКТ.

Многим конечно же удалось выжить, врачи даже разработали план по спасению таких солдат.