Военные исследования: как издевались над пленными
Война всегда ассоциируется болью и кровью. Страшно представить, насколько кровожадными и беспощадными были агрессоры по отношению к своим жертвам. Какие испытания проводили над пленными?
Первая мировая война ничем не уступала по жестокости второй. Именно в это время яро проводились опыты с применением отравляющих веществ на поле боя. Так можно было обезвредить врага и сохранить своих же солдат.
Чем же все-таки травили людей?
12 июля 1917 года Германия впервые выпустила на поле боя жидкий газ, который вредил слизистым оболочкам и кожному покрову. Когда цвета горчицы газ, касался кожи, в тех местах появлялись нарывы. Этот травящий газ названный ипритом, т.к. именно там его изначально создали.
Вообще одноименная территория так и была подвержена газовым атакам еще с самого начала военных действий.
Впервые запустив газ было ликвидировано 2500 тысячи солдат и пленных. Данные снаряды были хороши тем, что летели бесшумно, взрывались быстро, реакция молниеносная, т.к. распыляемый газ содержал хлор, который основной удар делал по глазам, коже, легким и ЖКТ.
Многим конечно же удалось выжить, врачи даже разработали план по спасению таких солдат.
Опубликовано: Силивончик Алина
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