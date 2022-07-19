Новое исследование Йельского университета показало недолговечность защиты действия от COVID

Группа ученых Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте выяснила, как долго длится защита от COVID после вакцинации.

Это первое исследование, в котором количественно оценивается вероятность будущей инфекции после естественного заражения или вакцинации вакцинами Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson или Oxford-AstraZeneca.

Как оказалось, РНК-вакцины Pfizer и Moderna дают наиболее длительную защиту. Она почти втрое превышает длительность естественной защиты после инфекции и после вакцин Johnson & Johnson и Oxford-AstraZeneca.

Профессор биостатистики Йельской школы общественного здравоохранения и ведущий автор исследования Джеффри Таусенд говорит, что естественный иммунитет и вакцинация не исключают друг друга.

Исследователи обнаружили, что для надежной и длительной защиты от повторного заражения нужна своевременная повторная вакцинация.

Это связано с естественной эволюцией вируса. Исследователи сделали вывод о том, что после инфекции вакцинация должна произойти не позднее, чем в течение 5 месяцев.

Лица, прошедшие вакцинацию, должны получать повторную прививку в течение года, чтобы защита была эффективной.

Доцент Университета Северной Каролины в Шарлотте отмечает, что вакцины против ранних штаммов вируса становятся менее эффективными в борьбе с новыми подвариантами.

Специалисты считают, что постоянное обновление прививок и повторная вакцинация имеют решающее значение для борьбы с коронавирусом.