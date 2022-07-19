США выделят Украине новый пакет военной помощи

Дачники рассказали, как стоит ухаживать за виноградом в июле

Виноград относится к тем культурам, которые нуждаются во внимании в любое время. Ему нужна забота и весной, и летом, и осенью. Только тогда виноградная лоза порадует вас большими сладкими ягодами.

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