США выделят Украине новый пакет военной помощи
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты в течение недели предоставят Украине новый пакет военной помощи.
19 июля пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга анонсировал выделение американским лидером Джо Байденом нового пакета военной помощи для Украины.
Кирби уточнил, что до конца этой недели Соединённые Штаты направят Украине для нужд ВСУ новые реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты к ним, а также артиллерийские боеприпасы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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