Огородники рассказали, что делать, если повредили дерево газонокосилкой

Аккуратный ухоженный газон всегда вызывает радость у хозяина участка. Но чувство это может быть омрачено тем, что во время работ с газонокосилкой или триммером случайно задето и повреждено дерево.

Если рана у дерева открытая, то вначале нужно удалить с ее поверхности всю грязь и пыль. Если же рана получилась рваной и частично скрыта кусками коры, луба или волокон дерева, то нужно удалить и их, полностью обеспечив доступ к поврежденному месту.

Обработать этот участок можно с помощью складной ножовки и секатора, а при их отсутствии – хотя бы обычным острым ножом.

Если время было упущено и дерево начало гнить, то его поверхность дополнительно придется зачистить до здоровых волокон, удаляя испорченные участки. Для этого используют обычную наждачную бумагу, а если гниль успела попасть глубоко внутрь, то еще стамеску и молоток либо все тот же универсальный острый нож.

Только что зачищенное место необходимо срочно обработать дезинфицирующим средством. Это нужно для того, чтобы уничтожить поселившиеся там бактерии и споры грибка. Кроме того, именно через такие участки внутрь дерева проникают вредители.

Чтобы перекрыть им легкий путь, обработайте поверхность раны дерева каким-нибудь антисептиком. Например, это могут быть 1%-ный раствор медного купороса, бордоская жидкость или Савой ДС для садовых деревьев.

После проведения всех работ по очистке, зачистке и дезинфекции поврежденную поверхность дерева нужно закрыть. Для этого подойдут либо стерильная глина, либо какая-нибудь из садовых замазок. Лучше всего воспользоваться пастой РанНет, БлагоСад, Живица и т.д. А вот под традиционным садовым варом рана может начать загнивать.

В особенно запущенных случаях, когда рана "ушла" внутрь дерева на 5 см и более, в том числе и в виде трещин, дерево нуждается в пломбировании. Пломбу выполняют из цемента либо из асфальто-битумной смеси.

Если трещина больше напоминает дупло, то для укрепления пломбы внутрь устанавливают металлическую сетку. Для укрепления пломбы внутри можно заполнить отверстие небольшими камнями или кирпичной крошкой и только затем залить внутрь цемент и временно закрыть место доской для его застывания.

Затем доску снимают, а пломбу закрашивают специальной краской в тон дерева.