Разгадка зоолога Лучано Кандисани: почему анаконда поедает самца после секса

О каннибализме насекомых известно еще с давних времен, но вот чтобы анаконды... Зачем самке анаконды поедать своего партнера? Зоолог Лучано Кандисани поделился ответом на это вопрос.

Существа этой земли часто демонстрируют некоторые странные формы поведения, которые людям трудно воспринять мысленно. Например, знаете ли вы, что 60% брачных столкновений между спрингбокскими богомолами заканчиваются тем, что самка обезглавливает самца и пожирает его отрубленную голову? Правдивая история. Пауки "Черная вдова", скорпионы, кузнечики и жуки также занимаются этой практикой, которую ученые называют сексуальным каннибализмом.

Самки постоянно так делают или периодически

"Сначала я действительно не мог понять, что происходит", - сказал фотограф дикой природы Лучано Кандисани после того, как в 2012 году наблюдал за одной такой ситуацией По-видимому, интимный обмен между двумя зелеными анакондами происходил в течение нескольких часов, и когда он подошел к концу, самка решила съесть самца целиком. Мерзко, да? По словам Кандисани, самка была около 23 футов в длину.

Хотя нет ничего неслыханного в том, что самка зеленой анаконды пожирает своего самца, это также не так широко распространено, как среди богомолов. Согласно "Всему интересному", фотография Лучано Кандисани является единственной известной визуальной документацией этого явления, и когда вскоре после этого он связался с экспертом по змеям Хесусом Ривасом по этому поводу, это был всего лишь четвертый зарегистрированный случай такого явления.

Как самка поедает самца после секса

Целых 30% веса ее тела уходит на рождение детей. Получить дополнительные семь или восемь килограммов мяса до того, как вы перейдете на эту стадию, не такая уж плохая идея. Согласно всему интересному, самка зеленой анаконды отказывается от еды на протяжении всей беременности (около семи месяцев), поэтому быстрое и эффективное потребление белка - это ее собственная форма подготовки к приему пищи.

Как оказалось, самец анаконды немного меньшего размера, чем ее собственный, просто случайно оказался идеальным блюдом.

Хотя это может показаться чем-то вроде безвозмездного жеста или чрезмерной подготовки, имейте в виду, что людям это дается намного легче, чем большинству других детей Матери-природы. Анаконды не могут пойти в магазин и купить все ингредиенты для протеинового коктейля regal, поэтому им приходится действовать быстро и прагматично. В животном мире это иногда включает в себя поедание вашей второй половинки.