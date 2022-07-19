Ученые нашли ген запаха розы который можно культивировать

Мы можем остановиться и снова понюхать розы. Действительно, запах ее дурманит и манит, если она не культивированная. А что же отвечает за сам аромат розы и можно ли это воспроизвести?

Открытие гена, в значительной степени ответственного за нежный аромат роз, может помочь восстановить аромат, случайно полученный от сортов, выращиваемых для красоты.

“Розы, используемые для продажи срезанных цветов на рынке, редко имеют аромат”, - говорит Сильви Баудино из Лионского университета в Сент-Этьене, Франция. “Мы надеемся, что сможем помочь селекционерам восстановить больше вкусов”.

Такая разработка серьезно поможет не только в садоводстве, но и в парфюмерии. Разнообразие новых ароматов позволит значительно расширить ассортиментный ряд и создать новые парфюмерные композиции.

Научно-исследовательская компания Baudino и ее команда сравнили геномы двух сортов роз: сильно пахнущей Papa Meilland и слабо пахнущей Rouge Meilland. Papa Meilland производит большое количество органических соединений, называемых монотерпенами, молекул, которые создают такие ароматы, как мята и цитронелла.

Баудино считает, что это открытие может помочь создать идеальную розу: не только красивую и долговечную, но и ароматную. Селекционеры могли быстро вырастить желаемые гибриды, проверяя наличие признаков гена в листьях растения еще до того, как роза зацвела.

Эти связи существуют не только для нашего удовольствия. Может быть, однажды мы будем использовать это для биологического контроля. Многие парфюмеры уже всерьез заинтересовались данным открытием, как знает какие ароматы вновь смогут открыться.