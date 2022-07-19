Япония купила самую дорогую партию газа в истории из-за нехватки энергии

На фоне эскалации глобального энергетического кризиса создаются риски отключения электроэнергии, усиливается конкуренция за импорт топлива. В этих условиях Япония купила самую дорогую партию газа.

По информации Bloomberg, японская Nippon Steel Corp. Приобрела партию сжиженного природного газа с поставкой в сентябре по низкой цене в 40 долларов за миллион британских тепловых единиц.

По предварительным подсчетам, поставка, будет стоить более 135 миллионов долларов. 

Япония вынуждена принимать такие меры после двух крупных перебоев в электроснабжении, в том числе во время сильной жары в  июне этого года.

Конкуренция за природный газ обострилась, поскольку Европейский Союз и другие союзники отказываются от российского топлива из-за ситуации на Украине.

Цены не нефть и уголь существенно выросли. Министр торговли Японии Коичи Хагиуда призвал США и Австралию увеличить экспорт газа, но для наращивания поставок потребуется время.

Ожидается, что в этом году Япония станет крупнейшим импортером сжиженного природного газа в мире на фоне стремления правительства поддерживать высокие запасы топлива и избегать нехватки электроэнергии. 

Правительство также призвало промышленность и домовладельцев использовать меньше электроэнергии и предпринимает новые долгосрочные усилия по перезапуску ядерных реакторов.

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 