Япония купила самую дорогую партию газа в истории из-за нехватки энергии

На фоне эскалации глобального энергетического кризиса создаются риски отключения электроэнергии, усиливается конкуренция за импорт топлива. В этих условиях Япония купила самую дорогую партию газа.

По информации Bloomberg, японская Nippon Steel Corp. Приобрела партию сжиженного природного газа с поставкой в сентябре по низкой цене в 40 долларов за миллион британских тепловых единиц.

По предварительным подсчетам, поставка, будет стоить более 135 миллионов долларов.

Япония вынуждена принимать такие меры после двух крупных перебоев в электроснабжении, в том числе во время сильной жары в июне этого года.

Конкуренция за природный газ обострилась, поскольку Европейский Союз и другие союзники отказываются от российского топлива из-за ситуации на Украине.

Цены не нефть и уголь существенно выросли. Министр торговли Японии Коичи Хагиуда призвал США и Австралию увеличить экспорт газа, но для наращивания поставок потребуется время.

Ожидается, что в этом году Япония станет крупнейшим импортером сжиженного природного газа в мире на фоне стремления правительства поддерживать высокие запасы топлива и избегать нехватки электроэнергии.

Правительство также призвало промышленность и домовладельцев использовать меньше электроэнергии и предпринимает новые долгосрочные усилия по перезапуску ядерных реакторов.