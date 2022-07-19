Япония купила самую дорогую партию газа в истории из-за нехватки энергии
На фоне эскалации глобального энергетического кризиса создаются риски отключения электроэнергии, усиливается конкуренция за импорт топлива. В этих условиях Япония купила самую дорогую партию газа.
По информации Bloomberg, японская Nippon Steel Corp. Приобрела партию сжиженного природного газа с поставкой в сентябре по низкой цене в 40 долларов за миллион британских тепловых единиц.
По предварительным подсчетам, поставка, будет стоить более 135 миллионов долларов.
Япония вынуждена принимать такие меры после двух крупных перебоев в электроснабжении, в том числе во время сильной жары в июне этого года.
Конкуренция за природный газ обострилась, поскольку Европейский Союз и другие союзники отказываются от российского топлива из-за ситуации на Украине.
Цены не нефть и уголь существенно выросли. Министр торговли Японии Коичи Хагиуда призвал США и Австралию увеличить экспорт газа, но для наращивания поставок потребуется время.
Ожидается, что в этом году Япония станет крупнейшим импортером сжиженного природного газа в мире на фоне стремления правительства поддерживать высокие запасы топлива и избегать нехватки электроэнергии.
Правительство также призвало промышленность и домовладельцев использовать меньше электроэнергии и предпринимает новые долгосрочные усилия по перезапуску ядерных реакторов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Япония купила самую дорогую партию газа в истории из-за нехватки энергии
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