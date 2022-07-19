Огородники рассказали, что обрезать на винограде летом для крупных ягод

Летние зеленые операции – трудоемкая и очень важная процедура, от которой зависит качество и количество урожая винограда текущего и следующего годов. Узнали, что и когда обрезать, чтобы виноград радовал крупными гроздьями.

Особенности зеленых операций при затяжной весне:

Такие зеленые операции, как удаление лишних пасынков, проводятся только после цветения. Из-за затянувшейся весны срок цветения винограда значительно сместился. Это опасно по многим причинам. Во-первых, гроздья некоторых сортов не успеют вызреть. Во-вторых, высокая температура делает пыльцу стерильной.

Во время цветения винограда исключаются все обработки. Единственное, в этот период следует обработать виноград борной кислотой или бором, т.к. он значительно улучшает опыление. Но есть важный нюанс: если увлечься такими удобрениями, то вегетационный период может затянуться на две недели, что в сложившихся условиях недопустимо.

Все лето нужно следить за ростом побегов и вовремя их подвязывать. На нашем винограднике мы индивидуально подвязываем каждый куст. Следите, чтобы побеги росли вверх и равномерно распределяйте их по шпалере. Подвязка не должна быть слишком свободной или слишком тугой.

Побеги подвязывают за междоузлия, которые достигли 5-6 см. Если подвязать более короткие, это может отразиться на их росте. Значительно облегчает процесс специальный садовый степлер – тапенер.

Пасынки, которые находятся ниже и напротив завязи, удаляют полностью. Для крупных нужно использовать острый стерильный инструмент, мелкие можно обломать руками. Такая обрезка позволит перенаправить питательные вещества непосредственно к завязи.

На пасынках, которые выше, оставляем 1-2 листа, они нам нужны для успешного фотосинтеза. В целом за сезон нам придется повторить эту процедуру около трех раз. Таким образом мы уберем пасынки первого, второго, затем третьего порядка.

Чем больше на винограде завязей, тем дольше он будет вызревать. В этом году мы в принципе рискуем не дождаться созревания, поэтому лишние завязи тоже лучше удалить. Это повысит шансы получить пусть и не такой объемный, но зрелый урожай.

Все это время мы не трогаем точку роста побега этого года. Примерно к середине августа побег выпрямится (пока же он загнут), тогда произведем т.н. чеканку – укоротим значительную часть побега. Это спровоцирует рост пасынка, который даст нам молодую листву, необходимую для фотосинтеза.

Также удаляются все недоразвитые побеги и неопылившиеся завязи, которые поглощают питательные вещества.

Зеленые операции отнимают много времени и сил. Это самая хлопотная процедура по уходу за виноградом. Но без ее правильного и своевременного выполнения невозможен и урожай этой вкусной ягоды.