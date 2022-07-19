Огородники рассказали, на какую глубину нужно рыхлить грядки для овощей и ягод

Рыхление почвы – важный агротехнический прием. В этой статье мы расскажем, зачем, когда и на какую глубину рыхлить почву вокруг овощных и ягодных культур, чтобы не повредить корневую систему и получить обильный урожай.

Садоводы часто называют рыхление "сухим поливом". Цель этой процедуры – удержать влагу в земле, насытить корни растений кислородом и создать препятствие для роста сорняков.

Рыхление почвы проводят, чтобы решить такие проблемы, как:

аэрация почвы – благодаря механическому воздействию разрушается плотная корка и кислород поступает к корням растений;

удаление сорняков – в процессе возделывания почвы уничтожается ненужная растительность;

удержание влаги – при рыхлении образуется небольшая прослойка воздуха между отдельными частицами почвы, которая препятствует быстрому испарению влаги;

улучшение механического состава почвы – снимается корка почвы, разбиваются крупные комки земли, удаляются камни и различный мусор;

борьба с вредителями – рыхление позволяет предотвратить поражение растений вредителями, обитающими в поверхностных слоях почвы.

Для рыхления применяют следующие инструменты:

мотыга,

тяпка,

грабли,

лопата,

вилки садовые,

культиватор,

плоскорез.

Для обработки почвы применяют и другие приспособления. Здесь все зависит от своевременности и цели применения каждого из них. А также от индивидуальных предпочтений дачника.

Сроки и частота обработок зависят от нескольких факторов:

состава грунта – на тяжелых глинистых и суглинистых почвах рыхление проводят в 3-4 раза чаще, чем на легких песчаных и супесчаных землях. Там корни получают большее количество кислорода. А вот на тяжелых почвах после дождя или полива образуется плотная корка и доступ кислорода к корневой системе прекращается;

частоты и интенсивности осадков – манипуляции рекомендуют проводить перед поливом или дождем и сразу после него. Так влага на взрыхленной почве быстро впитается и напитает корневую систему. А рыхление после дождя предотвратит образование грубой корки;

этапа развития растения – некоторые культуры в начале вегетации рыхлят неглубоко и нечасто, а по мере развития увеличивают частоту и глубину обработок или наоборот;

наличия мульчирующего слоя – если уложена мульча, то количество рыхлений сводится к минимуму.

К рыхлению приступают, как только земля слегка подсохнет и перестанет липнуть на лезвие мотыги.

Если вовремя провести процедуру не получилось и на грядках образовалась плотная корка, разбейте ее граблями или культиватором. Но следите, чтобы не повредить нежные посадки.

В сухое жаркое лето бывалые дачники не рекомендуют лишний раз рыхлить землю. Это связано с тем, что растения, если их нечаянно чуть-чуть травмировать, в сухой земле сразу же начнут увядать. Во влажной почве с ними ничего не произойдет, они продолжат расти.

Глубина рыхления грунта на грядке и в саду зависит от размеров корневой системы растения и ее расположения. Для каждой культуры она индивидуальна. И при этом отличается на различных этапах вегетации.

Весной проводят более глубокое рыхление, а в летнее время рыхлят поверхностно, чтобы не иссушать землю.

Картофель:

Первое рыхление проводят после появление картофельных всходов. В это время достаточно сделать 1-2 рыхления на глубину 2-3 см, почву вокруг молодых ростков достаточно прополоть.

Междурядья обрабатывают на глубину 6-10 см.

Когда растения достигнут высоты 13-15 см, их окучивают до образования холмика.

Через две недели, в период активного роста ботвы, рыхление и окучивание повторяют.

Томаты:

Первое рыхление междурядий проводят после того, как рассада хорошо приживется после высадки в грунт, через 10-15 дней. Почву на томатных грядках обрабатывают на глубину 8-12 см. Вокруг кустов допустимо только поверхностное рыхление.

В дальнейшем работы выполняют каждые 2-3 недели, сначала на глубину 8-10 см, а затем 5-7 см.

Всего за сезон проводят 3-4 такие обработки почвы.

Когда растения разрастутся, рыхление совмещают с окучиванием, которое не позволяет корням оголяться.

Перец, баклажаны:

Баклажаны и перец аккуратно рыхлят сначала на 10-12 см, затем глубину уменьшают до 6-8 см.

Всего за сезон проводят 5-6 рыхлений по мере уплотнения почвы.

Огурцы:

Корневая система огурцов располагается близко к поверхности, поэтому во время работы нужно быть особенно осторожным, чтобы ее не повредить.

Грядки с огурцами обрабатывают на глубину 2-3 см. Около самих растений только удаляют сорняки и слегка окучивают насаждения.

Рыхления можно прекращать, когда плети покроют всю грядку.

Некоторые дачники вместо рыхления просто протыкают землю вилами либо мульчируют почву между растениями.

Кабачки, тыква:

Почву возле тыквенных культур возделывают мелко, всего на 2-3 см, т.к. они болезненно переносят малейшее повреждение корней.

Междурядья до появления 4-5 листьев обрабатывают на глубину 10-12 см, затем расстояние уменьшают до 5-6 см.

Как и в случае с огурцами, землю между растениями можно просто протыкать вилами одновременно с легким покачиванием инструмента.