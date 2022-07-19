Огородники рассказали, как легко избавиться от мокрицы

Мокрица – она же звездчатка, или сердечная трава, – мелкое однолетнее травянистое растение семейства Гвоздичные.

В природе мокрицу вполне реально встретить в затененных влажных местах вроде берегов оврагов или сырых лесных полян. Однако больше всего это растеньице любит селиться близ человека – живет на свалках, под заборами, возле домов и, что особенно раздражает дачников, в огороде.

Несмотря на то что растение это невысокое и невзрачное, с крохотными листиками и тонкими стебельками, оно – настоящий злостный сорняк, от которого очень сложно избавиться.

Дело в том, что мокрица дает огромнейшее количество семян – с одного растения их может быть 5-15 тысяч! Семена эти прекрасно сохраняются под снегом и сохраняют всхожесть до пяти лет.

Кроме того, звездчатка отлично размножается вегетативно – укоренением стелющихся ветвистых стеблей, которые из каждого узла дают новые побеги и корни.

Таким образом растение развивается с ранней весны до наступления заморозков, давая за лето 2-3-4 поколения и быстро покрывая ваш участок плотным "веселеньким" зеленым ковром с вкраплениями белых цветочков, лишая питания и влаги культурные растения, ухудшая состояние почвы и давая приют многочисленным вредителям.

В природе, в плотном травяном покрове, конкуренции с мощными многолетниками мокрица не выдерживает, а вот грядки с рыхлой влажной почвой и разреженной посадкой овощей приходятся ей весьма по вкусу. Особенно это касается весеннего периода и мест обитания огородных культур, которые медленно всходят.

А еще, как мы уже писали, растение это крайне теневыносливо, приспособлено как к перекрестному, так и к самоопылению, морозоустойчиво и неприхотливо – чем не идеальный сорняк?

Грядки, заполненные звездчаткой, свидетельствуют о плодородной и хорошо увлажненной почве, но недостаточной ее проницаемости, сильном уплотнении и плохом дренаже, а также, возможно, о закисленности участка. Поэтому в первую очередь, если хотите избавиться от мокрицы, нужно постараться повлиять на состояние грунта в огороде.

Если почва на грядках слишком кислая, ее нужно нейтрализовать – это, кстати, пойдет только на пользу большинству огородных культур. Сделать это нужно при помощи так называемых раскисляющих агентов – древесной золы, мела, гашеной извести (пушонки), доломитовой муки.

Нормы внесения таких известьсодержащих препаратов зависят от состава почвы и уровня ее кислотности и рассчитываются каждый раз индивидуально.

Наиболее "сильные" раскислители вносят только весной после схода снега или осенью под перекопку, т.к. они могут навредить вегетирующим растениям – к таким агентам относится, к примеру, пушонка. Другие вещества вроде золы или доломитки действуют более мягко – их можно вносить в почву круглый год.

Также аккуратно раскислить почву могут помочь некоторые сидераты – фацелия, горчица белая, донник и люцерна. При грамотном севообороте можно даже вообще обойтись без использования на участке минеральных веществ.

В качестве профилактических мер появления мокрицы на участке можно посоветовать соблюдать севооборот, вовремя пропалывать посадки, не забывать по возможности глубоко рыхлить землю (для заглубления семян мокрицы) или использовать мульчу (на грядках – траву или солому, в междурядьях – черную пленку), не давать грядкам пустовать (на месте рано собранного урожая можно посадить другие быстроспеющие культуры или сидераты).

Если же заросли мокрицы у вас уже "в наличии", придется искать действенные меры борьбы с сорняком.

Для начала можно попытаться выполоть звездчатку. Делать это нужно регулярно и внимательно, при этом нельзя забывать, что она легко размножается даже кусочками стеблей, поэтому после прополки вилами нужно поднять и просеять грунт, чтобы не оставлять в нем даже мелких частей сорняка.

Не за одну прополку и даже не через неделю, но со временем вам удастся значительно снизить количество сорняка. Разумеется, оставлять разбросанной по участку выполотую зелень звездчатки не стоит, отправьте ее лучше в компостную кучу.

В качестве самых серьезных средств борьбы с мокрицей, если ее не удается вывести с участка никакими другими способами, применяйте разрешенные гербициды – Зенкор Ультра, Лазурит, Файтер, Клорит (опрыскивание вегетирующих сорняков до посева культур, за 2-5 дней до появления всходов культуры или осенью в послеуборочный период).