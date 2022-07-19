Twitter требует, чтобы Илон Маск закрыл сделку, а тот загорает с друзьями на роскошной яхте в Греции

Миллиардера Илона Маска, генерального директора Tesla и SpaceX, сфотографировали на отдыхе с друзьями на роскошной яхте, пришвартованной у греческого Миконоса.

На фото Маск без майки пьет напиток после купания в море. В компании с ним генеральный директор развлекательного и медиа-агентства Endeavor Ари Эмануэль и его жена Сра Стаудингер.

Миллиардер уехал отдыхать вскоре после того, как компания Twitter подала на него в суд из-за расторжения сделки на 44 млрд долларов.

Около двух месяцев назад Маск заявил, что временно приостанавливает сделку, поскольку компания нарушила несколько положений первоначального соглашения.

В результате Илон Маск отказался от сделки, и 12 июля Twitter подала заявление в суд. Представители компании сообщили, что миллиардер действовал недобросовестно.

Они отмечают, что Маск в апреле 2022 года заключил обязывающее соглашение и пообещал приложить все усилия для завершения сделки.

Теперь он отказывается выполнять обязательства перед Twitter и его акционерами . В компании также обвиняют миллиардера в нарушении акционерной стоимости компании.

Сам Маск объяснил подачу заявки на расторжение сделки тем, что Twitter не предоставил достаточную информацию о количестве поддельных учетных записей и ботов на платформе.