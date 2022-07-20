Путин: РФ, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии
Владимир Путин посетил Иран, встретившись с президентом Раиси и лидером Турции Тайипом Эрдоганом. Одним из вопросов на повестке дня стала ситуация в Сирии.
По словам Владимира Путина. в итоге встречи с иранским национальным лидером Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом стороны приняли совместное заявление, в котором обязались увеличить интенсивность действий по стабилизации мирной жизни в Сирийской Арабской Республике.
При этом президенты Сирии, Турции и Ирана сошлись во мнении о том, что вооружённые силы Соединённых Штатов обязаны незамедлительно покинуть сирийский регион.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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