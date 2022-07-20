Огородники рассказали о сложностях выращивания тыквы

В принципе тыква – неприхотливая культура, ее несложно выращивать. Но иногда все-таки возникают разнообразные сложности: могут не взойти семена или плоды не завязываются и т.д.

Семена не прорастают:

Часто случается так, что тыквенные семена не прорастают. На это может повлиять низкая температура грунта или загнивание семян. Я рекомендую выбирать солнечное место для посадки и делать это тогда, когда почва хорошо прогреется.

Неплохо будет, если вы сделаете небольшие канавки в почве, а вниз канавки поместите плотный материал. Только потом можно располагать семена и присыпать сверху почвой.

Слабые ростки:

Многие огородники сталкиваются с такой проблемой, как слабые ростки. Вроде бы взошли семена, а растут еле-еле. В этой ситуации я советую подкармливать растение раствором птичьего помета. Его готовят в соотношении 1:10.

Гниение корней:

Часто гниение корней возникает по той причине, что внесение азотных удобрений снижает морозостойкость тыквы. Подкармливать тыкву надо начинать только при положительных температурах почвы от 13 градусов и выше.

Если вы выращиваете тыкву рассадным способом, то не выдергивайте слабые ростки. Таким образом вы нарушаете корневую систему культуры.

Мало завязей:

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться дачники, — это небольшое количество завязей, а иногда и их гниение. Такое случается в дождливую и холодную погоду. Как исправить последствия климатических условий и малое количество насекомых-опылителей?

Ответ на это вопрос простой. Выберете теплый солнечный день и срежьте все мужские цветы. Определить их достаточно просто, от женских их отличают наличие длинных цветоножек. Теперь верхние части тычинок надо поднести к выступающему рыльцу пестика женского цветка. Таким образом происходит искусственное опыление.

Отсутствие завязей:

Несмотря на то, что тыква любит плодородную почву, не надо пытаться слишком ее удобрить. Выбирайте лучше место на огороде, где вы не вносили удобрения уже в течение двух последних лет.

Плоды медленно развиваются:

Если вы заметили, что плоды тыквы плохо растут, то причиной этому может быть затенённость их листьями. В этом случае секатор вам поможет. Может быть и тот вариант, когда растение плохо усваивает или не усваивает вовсе питательные вещества.

Тогда я рекомендую присыпать плети землей, так могут возникнуть новые корни, а значит и дополнительные жизненные силы. Растение начнет быстрее развиваться.