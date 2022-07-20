Владимир Путин исключил личную встречу с Зеленским для переговоров

Владимир Путин объяснил, почему его встреча с Зеленским не является возможной на данном этапе.

20 июля в Иране продолжается рабочая поездка Владимира Путина, который посетил данное государство для переговоров с иранским президентом Раиси и его коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом. После переговоров состоялся трёхсторонний брифинг, на котором Путина спросили, готов ли он ко встрече с Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин указал на то, что Украина отказалась выполнять достигнутые на переговорах в Стамбуле договорённости, ввиду чего встреча президента России с Зеленским сомнительна.