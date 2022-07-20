Огородники рассказали, чем подкормить свёклу во второй половине лета

Столовую свёклу растят практически все огородники, да не у всех она получается такой как ожидалось.

Чего остерегаться:

Не забываем о том, что на свёкле, как и на любой культуре, бывают свои болезни и свои вредители. Если специфических вредителей свёклы не так много: свекловичная тля (Aphis fabae), остальные – общие для всех культур, то болезни могут досаждать ощутимо.

Фомоз:

Наверняка вы сталкивались с ситуаций, когда свёкла развивается вполне хорошо, осенью убираете корнеплоды, а зимой, разрезав, обнаруживаете, что они внутри черные, как бы обугленные.

Причина в том, что свекла была повреждена болезнью, которая называется фомоз (возбудитель – гриб Phoma betae, или Pleospora betae). Это заболевание чаще характерно для второй половины вегетационного периода.

Проявляется на нижних листьях свёклы в виде округлых некротических пятен в форме концентрических кругов. Пятна постепенно разрастаются, сливаются, лист усыхает. Гриб, зимующий в почве на растительных остатках, также вызывает поражение всходов свеклы корнеедом, сухую зональную гниль корнеплода, а также кагатную гниль.

Церкоспороз:

Еще одной распространенной болезнью свёклы является церкоспороз (возбудитель – Cercospora beticola). Проявляется чаще в теплую сырую погоду (при влажности воздуха выше 75%).

Развитию заболевания способствуют загущенные посевы и отсутствие севооборота. Если на листьях появляются многочисленные пятна коричневого цвета и листья начинают засыхать – это церкоспороз. Он приводит к тому, что большинство листьев свёклы, в в запущенных случаях и сами растения отмирают.

Профилактика заболеваний:

Когда растения развиваются хорошо, что можно предпринять для профилактики болезней? Корнеплоды будут храниться гораздо лучше, если сделать внекорневую подкормку примерно в середине лета. На помощь приходит всем известная борная кислота.

Разводим 2 г борной кислоты (0,5 ч. л.) в 0,5 л горячей воды и после этого доводим объем до 10 л.

В этот же раствор добавляем примерно 50 г хлористого калия.

И этой смесью борной кислоты с хлористым калием обрабатываем растения свёклы по листьям, опрыскиваем.

А раз мы обрабатываем по листьям, значит, мы проводим не только подкормку, но и профилактику фомоза и других болезней. И почернения корнеплодов уже не будет. Они будут качественными, без черных очагов. Поэтому такая подкормка для свёклы очень желательна.

Через 10 дней после подкормки смесью борной кислоты и хлористого калия мы даем подкормку только хлористым калием. По срокам такую подкормку можно давать и в июле, и в августе. Норму хлористого калия можно повысить до 100 г на 10 л воды. Обработка также внекорневая, по листьям.

Если болезнь проявилась:

Если ваша свёкла очень сильно болеет, и вы видите, что эти внекорневые подкормки не помогают, то еще не поздно, не затягивая, сделать подкормку под корень следующим составом: 200 г мела или извести + 50 г хлористого калия.

Известковое удобрение плюс хлористый калий на свёкле сотворят чудеса. Поливаем – и наша свёкла восстановится и будет развиваться прекрасно. Корнеплоды будут сочные, без черных пятен и хорошо сохранятся. Сделайте так, и будете иметь замечательный урожай столовой свёклы.