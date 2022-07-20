Трюдо: Канада поступило правильно, вернув Германии турбину для «Северного потока»

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо прокомментировал решение вернуть Германии турбину для российского газопровода "Северный поток".

20 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решение местной компании Siemens Energy вернуть Германии турбину, необходимую для запуска российского газопровода "Северный поток" было непростым, но верным.

Американское новостное издание Reuters сообщает, что оперативная договорённость Канады и Германии по турбине Siemens позволит "Северному потоку" возобновить прокачку газа в страны Европы уже 21 июля.