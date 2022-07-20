Кирби: США объявят о новом пакете военной помощи Украине включая РСЗО HIMARS

Сотрудник Белого дома Джон Кирби утверждает, что вскоре администрация Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

В ночь на 20 июля координатор Совета нацбезопасности США при Белом Доме Джон Кирби сообщил, что в течение текущей недели команда Джо Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины. Отмечается, что пакет будет включать в себя новые поставки реактивных систем залпового огня "Химарс" и комплектующие к ним.

Примечательно, что днём ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что Украина уже получила дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS. Данные ракеты в состоянии поражать цели за 300 километров от места запуска боеприпаса.