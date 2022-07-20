Четвёртый уровень ЧС введён в Китае из-за случая заражения бубонной чумой

Издание "Синьхуа" сообщило о случае заболевания бубонной чумой, выявленном в Китае впервые за долгое время.

20 июля китайская интернет-газета "Синьхуа" сообщила, что на северо-западе страны в населённом пункте Иньчуань был выявлен случай заражения бубонной чумой. Известно, что заразившийся вернулся в Иньчуань из Внутренней Монголии.

После известия об обнаружении инцидента с заражением бубонной чумой во всём Нинся-Хуэйском районе был введён четвёртый уровень чрезвычайной ситуации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 