Четвёртый уровень ЧС введён в Китае из-за случая заражения бубонной чумой
Издание "Синьхуа" сообщило о случае заболевания бубонной чумой, выявленном в Китае впервые за долгое время.
20 июля китайская интернет-газета "Синьхуа" сообщила, что на северо-западе страны в населённом пункте Иньчуань был выявлен случай заражения бубонной чумой. Известно, что заразившийся вернулся в Иньчуань из Внутренней Монголии.
После известия об обнаружении инцидента с заражением бубонной чумой во всём Нинся-Хуэйском районе был введён четвёртый уровень чрезвычайной ситуации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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