Путин предупредил Запад о росте цен на нефть из-за попыток ограничить Россию

Владимир Путин уверен, что попытки Запада ограничить мировые закупки нефти у России приведут к росту цен на данный энергоноситель.

В ночь на среду Владимир Путин выступил в Тегеране, где провёл рабочую встречу с Эрдоганом и Раиси. На брифинге после переговоров российский президент оценил идею стран Запада ограничить закупки нефти из России.

По мнению Путина, подобные попытки обернутся тем же, что вышло у стран Евросоюза при попытке понизить цены на российский газ: цены на нефть в регионе "взлетят до небес", что подтверждено специалистами с высшим образованием, заверил Владимир Путин.