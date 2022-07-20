Путин предупредил Запад о росте цен на нефть из-за попыток ограничить Россию
Владимир Путин уверен, что попытки Запада ограничить мировые закупки нефти у России приведут к росту цен на данный энергоноситель.
В ночь на среду Владимир Путин выступил в Тегеране, где провёл рабочую встречу с Эрдоганом и Раиси. На брифинге после переговоров российский президент оценил идею стран Запада ограничить закупки нефти из России.
По мнению Путина, подобные попытки обернутся тем же, что вышло у стран Евросоюза при попытке понизить цены на российский газ: цены на нефть в регионе "взлетят до небес", что подтверждено специалистами с высшим образованием, заверил Владимир Путин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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