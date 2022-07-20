Си Цзиньпин требует сделать ислам в Китае более «китайским»

Во время визита в региона Синьцзян китайский лидер Си Цзиньпин дал указание официальным лицам приложить усилия, чтобы ислам в стране был китайским по ориентации.

Он подчеркнул, что последователи всех религий должны быть тесно связаны с коммунистической партией и правительством.

Цзиньпин отметил, что Китая является непобедимой страной со светлым будущим и этническим единством, также пообещал возрождение китайской нации.

По его словам, все этнические группы должны пользоваться равенством и прогрессом при социалистической системе.

Регион Сицзянь китайский лидер назвал ключевым центром в программе развития страны. Речь идет о строительстве портов, железных дорог, электростанций для соединения со странами Центральной Азии и Восточной Европы.

Визит Си Цзиньпина в Синьцзян прошел на фоне резкой критики со стороны США и ряда европейских стран, которые выступают против притеснения Китаем уйгуров и других этнических меньшинств в регионе.

Власти Китая утверждают, что права граждан и все этнические группы находятся под защитой. Однако в последние несколько лет китайские силы безопасности обвиняются в агрессивном подавлении протестов уйгурских мусульман против поселений ханьских китайцев, происходящих за пределами провинции.

В мае произошла утечка официальных документов, в которых была информация о задержании уйгуров. Китайские власти назвали эти сведения выдумкой.