ИКАО назвало «заведомо ложными» данные о бомбе на самолёте Ryanair

20 июля совет ИКАО сообщил, что в организации не считают достоверными данные о бомбе на самолёте Ryanair, из-за которых судно посадили в Минске.

Ночью среды пресс-служба совета ИКАО сообщило, что ведомственная комиссия признала информацию о бомбе на борту самолёта самолёта рейса номер FR4978 фирмы Ryanair "заведомо ложной". В ИКАО считают, что данные о бомбе на самолёте были переданы пилотам рейса по указанию белорусского правительства.

Вместе с тем Республика Беларусь ранее публиковала результаты независимого расследования, по результатам которого одной из версий ложного минирования самолёта Ryanair стало анонимное сообщение от террористов "ХАМАСА".