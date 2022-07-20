ИКАО назвало «заведомо ложными» данные о бомбе на самолёте Ryanair
20 июля совет ИКАО сообщил, что в организации не считают достоверными данные о бомбе на самолёте Ryanair, из-за которых судно посадили в Минске.
Ночью среды пресс-служба совета ИКАО сообщило, что ведомственная комиссия признала информацию о бомбе на борту самолёта самолёта рейса номер FR4978 фирмы Ryanair "заведомо ложной". В ИКАО считают, что данные о бомбе на самолёте были переданы пилотам рейса по указанию белорусского правительства.
Вместе с тем Республика Беларусь ранее публиковала результаты независимого расследования, по результатам которого одной из версий ложного минирования самолёта Ryanair стало анонимное сообщение от террористов "ХАМАСА".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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