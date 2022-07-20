Украинка придумала солнечные батареи для балконов, чтобы снизить зависимость Европы от российского газа

Европа пытается снизить зависимость от российских энергоносителей и одновременно ищет альтернативные источники энергии на фоне сильной жары.

Тем временем украинская женщина-технолог нашла способ помочь европейцам бороться с зависимость от России. Она создала солнечные батареи, которые можно ставить на балконах.

Речь идет о вертикальных панелях, которые устанавливаются при помощи ремней, устойчивых к атмосферным воздействиям.

Проект, получивший название WeDoSolar, был запущен в феврале 2022 года, и уже получил тысячи заказов.

Сообщается, что использование таких батарей поможет снизить выбросы углекислого газа в домохозяйствах на 600 кг в год, а также сократить расходы на электроэнергию на четверть.

Панели весят 1 кг каждая и подключаются к обычной розетке. Специальный микроинвертор подает энергию в домашнюю сеть.

Бытовые приборы получают питание от солнечной энергии, а при ее нехватке – из стандартной электросети.

Создано также специальное приложение, в котором пользователи могут отслеживать выработку энергии солнечными панелями и количество сэкономленного углекислого газа.

Стоимость комплекта из восьми панелей составляет 1299 евро. Владельцы электромобилей могут взять оборудование в аренду бесплатно в обмен на сертификаты на углекислый газ. Сотрудникам крупных предприятий, которые работают с такими сертификатами, предлагаются программы льгот.