Путин заявил, что Запад сам отказался от газа из России

Владимир Путин утверждает, что "Газпром" не принимал решение о прекращении поставок энергоносителей на Запад.

Президент России Владимир Путин утверждает, что в администрации компании "Газпром" не принимали решение о прекращении поставок газа в страны Европы и коллективного Запада. Путин напомнил, что западные государства сами вводят санкции против России, перекрывая очередные маршруты прокачки газа.

При этом Владимир Путин отметил, что сейчас США и Евросоюз совершают такую же ошибку, пытаясь ограничить поставки российских нефти и нефтепродуктов.