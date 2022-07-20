Путин заявил, что Запад сам отказался от газа из России

Владимир Путин утверждает, что "Газпром" не принимал решение о прекращении поставок энергоносителей на Запад.

Президент России Владимир Путин утверждает, что в администрации компании "Газпром" не принимали решение о прекращении поставок газа в страны Европы и коллективного Запада. Путин напомнил, что западные государства сами вводят санкции против России, перекрывая очередные маршруты прокачки газа.

При этом Владимир Путин отметил, что сейчас США и Евросоюз совершают такую же ошибку, пытаясь ограничить поставки российских нефти и нефтепродуктов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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