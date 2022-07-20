Россия добивается от Индии платежей за нефть в дирхамах
В распоряжении Reuters оказались документы, которые указывают, что Россия добивается оплаты в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов за экспорт нефти некоторым индийским клиентам.
Собственные источники агентства подтверждают, что Россия пытается отказаться от американского доллара, чтобы оградить себя от санкций.
Согласно счет-фактуре, с которой ознакомились журналисты, счет за поставку сырья на нефтеперерабатывающее предприятие рассчитан в долларах, но выставлен в дирхамах.
Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» продает сырье через торговые фирмы, причем Индия является вторым по величине покупателем после Китая.
В связи с западными санкциями многие импортеры стали избегать российской нефти, поэтому сейчас она продается с большими скидками.
В таких условиях индийские нефтепереработчики нарастили экспорт, а Москва заменила саудовскую Аравию на второй позиции после Ирака по поставкам нефти в Индию.
Источники сообщают, что как минимум два индийских НПЗ уже произвели платежи в дирхамах. В ближайшее время ожидается больше таких выплат.
Центральный банк Индии на прошлой неделе представил новый механизм международных торговых расчетов в рупиях, который многие эксперты рассматривают как способ стимулировать торговлю со странами, находящимися под западными санкциями, такими как Россия и Иран.
Опубликовано: Светлана Репина
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