Издание JB Press обвинило правительство США в подталкивании Путина к начала спецоперации на территории украинского государства.

Журналист-политолог японского издания JB Press Ивао Осаки утверждает, что власти американского государства не оставили Владимиру Путину выбора, подтолкнув к решение о начале специальной военной операции. По мнению Осаки, в США не оставляли идею о вступлении Украины в НАТО, что было расценено Путиным как угроза российской нацбезопасности.

Ивао Осаки отметил, что вклад в начало спецоперации также внесли Пётр Порошенко и Владимир Зеленский, которые не желала выполнять договорённости "Минских соглашений". Японский аналитик уверен, что в конечном итоге усилия Вашингтона привели к появлению "ада в Восточной Европе".