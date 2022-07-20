JB Press: США подтолкнули Путина к решению о военной спецоперации на Украине
Издание JB Press обвинило правительство США в подталкивании Путина к начала спецоперации на территории украинского государства.
Журналист-политолог японского издания JB Press Ивао Осаки утверждает, что власти американского государства не оставили Владимиру Путину выбора, подтолкнув к решение о начале специальной военной операции. По мнению Осаки, в США не оставляли идею о вступлении Украины в НАТО, что было расценено Путиным как угроза российской нацбезопасности.
Ивао Осаки отметил, что вклад в начало спецоперации также внесли Пётр Порошенко и Владимир Зеленский, которые не желала выполнять договорённости "Минских соглашений". Японский аналитик уверен, что в конечном итоге усилия Вашингтона привели к появлению "ада в Восточной Европе".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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