Оказалось, что солнечные панели любят солнце, но не любят жару

Казалось бы, в жаркую и солнечную погоду, которая установилась в Европе, солнечные батарее должны были стать ключевым фактором в энергетике.

Однако на самом деле сильная жара вредна для таких панелей. Пока Германия бьет рекорды по выработке солнечной энергии. Но если температура надолго останется высокой, эффективность работы солнечных батарей снизится.

Панели поглощают фотоны, чтобы активировать электроны, заставить их течь и создавать электричество.

Но при слишком сильном нагревании панели электроны поглощают солнечный свет и находятся в возбужденном состоянии.

Из-за этого снижается эффективность и напряжение, которое способна генерировать солнечная батарея. Выработка энергии может упасть на 25%.

По прогнозам метеорологов, в ближайшее время жара в Европе не спадет. А это значит, что эффективность панелей будет падать, и новых рекордов ожидать не приходится.

Профессор органической электроники в Шеффилдском университете Аластер Бакли говорит, что солнечные панели любят солнце, но не любят жару.

Солнечные панели — не единственный источник энергии, который может снизить выработку электроэнергии из-за высоких температур. Во Франции производство электроэнергии на двух атомных электростанциях было на прошлой неделе было снижено из-за аномальной жары и повышения температуры воды в близлежащей реке Рона, используемой для охлаждения ядерных реакторов.